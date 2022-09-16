Монтаж видео + озвучка для Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт21 заявка488 просмотров

Здравствуйте. Необходим человек, который реализует наше ТЗ. Длительность: 40 секунд. Видео для загрузки на Willdberries. Товар: серьги бижутерные. Объем работы в 10 видео. Нужно склеить часть фото и видео, добавить на экран текст и озвучить.

3 года назад
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