Монтаж видео

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Монтаж видео-ролика, который будет проигрываться на экране телевизора в салоне красоты. 

Видео-ролик на 2-3 часа состоящий из фотографий работ, коротких видео, прайса, слайдов с информацией о салоне красоты под музыкальный ряд. 

3 года назад
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