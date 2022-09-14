Требуется создать короткий видеоролик длительностью 10 секунд для рекламы в Telegram-канале. Тематика ролика связана с криптовалютой и деньгами. Важно сделать акцент на привлекательности и информативности для целевой аудитории.
Монтаж видео
Монтаж видео-ролика, который будет проигрываться на экране телевизора в салоне красоты.
Видео-ролик на 2-3 часа состоящий из фотографий работ, коротких видео, прайса, слайдов с информацией о салоне красоты под музыкальный ряд.
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