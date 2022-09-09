Необходимо выполнить монтаж видеоролика для YouTube длительностью 5-7 минут. Требуется минимальное количество эффектов и переходов. Ожидаются предложения по цене.
Нужно снять видео с детскими поделками/экспериментами
Вам самостоятельно нужно снять видео с 5 детскими поделками, рецептами или экспериментами. На экране должно быть видно только руки и фон.
Вот примеры по качеству
https://www.youtube.com/watch?v=svMOGd_nxT8
https://www.youtube.com/watch?v=8WI6Mie1PXk
https://www.youtube.com/watch?v=8PuLfCGswBM
https://www.instagram.com/p/CDTwA7fAd0S/
Создание видео включает в себя 3 этапа.
1) подбор и согласование идей видео. Придумывание уникальных или же адаптация уже существующих идей
2) съемка. в 4К с условием того, чтобы для третьего шага были бы ролики, которые можно было бы использовать и для горизонтальной и для вертикальной обработки.
3) обработка. Нужно сделать 3 версии: Квадрат, вертикальный ролик и горизонтальный.
От вас нужно:
Примеры работ.
Наличие камеры, которая снимает в 4к (телефон не подходит).
Опыт качественной съемки.
Креативность.
Порядочность.
Нацеленность на долгосрочное сотрудничество.
Для съемки не нужно наличие ребенка, будете снимать свои взрослые руки.
. Идеальный кандидат - это креативный человек, который может придумать интересные занятия с детьми. Он может сделать аккуратную, яркую и красивую поделку. Разбирается в сочетании цветов, чтобы сделать поделки более привлекательными. Имеет оборудование для съемки в высоком качестве, в расширении 4к и знает как правильно настроить свет и как сделать цветокоррекцию
Оплата по результату. Полная передача всех прав и источников
Заявки фрилансеров
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