Нужно снять видео с детскими поделками/экспериментами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок296 просмотров

Вам самостоятельно нужно снять видео с 5 детскими поделками, рецептами или экспериментами. На экране должно быть видно только руки и фон.

Вот примеры по качеству 

https://www.youtube.com/watch?v=svMOGd_nxT8 

https://www.youtube.com/watch?v=8WI6Mie1PXk 

https://www.youtube.com/watch?v=8PuLfCGswBM

https://www.instagram.com/p/CDTwA7fAd0S/  

Создание видео включает в себя 3 этапа. 

1) подбор и согласование идей видео. Придумывание уникальных или же адаптация уже существующих идей 

2) съемка. в 4К с условием того, чтобы для третьего шага были бы ролики, которые можно было бы использовать и для горизонтальной и для вертикальной обработки.

 3) обработка. Нужно сделать 3 версии: Квадрат, вертикальный ролик и горизонтальный.  

От вас нужно: 

Примеры работ.

Наличие камеры, которая снимает в 4к (телефон не подходит).

 Опыт качественной съемки. 

Креативность. 

Порядочность.

 Нацеленность на долгосрочное сотрудничество.

Для съемки не нужно наличие ребенка, будете снимать свои взрослые руки.

. Идеальный кандидат - это креативный человек, который может придумать интересные занятия с детьми. Он может сделать аккуратную, яркую и красивую поделку. Разбирается в сочетании цветов, чтобы сделать поделки более привлекательными. Имеет оборудование для съемки в высоком качестве, в расширении 4к и знает как правильно настроить свет и как сделать цветокоррекцию 

Оплата по результату. Полная передача всех прав и источников

3 года назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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