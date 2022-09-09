Вам самостоятельно нужно снять видео с 5 детскими поделками, рецептами или экспериментами. На экране должно быть видно только руки и фон.

Вот примеры по качеству

https://www.youtube.com/watch?v=svMOGd_nxT8

https://www.youtube.com/watch?v=8WI6Mie1PXk

https://www.youtube.com/watch?v=8PuLfCGswBM

https://www.instagram.com/p/CDTwA7fAd0S/

Создание видео включает в себя 3 этапа.

1) подбор и согласование идей видео. Придумывание уникальных или же адаптация уже существующих идей

2) съемка. в 4К с условием того, чтобы для третьего шага были бы ролики, которые можно было бы использовать и для горизонтальной и для вертикальной обработки.

3) обработка. Нужно сделать 3 версии: Квадрат, вертикальный ролик и горизонтальный.

От вас нужно:

Примеры работ.

Наличие камеры, которая снимает в 4к (телефон не подходит).

Опыт качественной съемки.

Креативность.

Порядочность.

Нацеленность на долгосрочное сотрудничество.

Для съемки не нужно наличие ребенка, будете снимать свои взрослые руки.

. Идеальный кандидат - это креативный человек, который может придумать интересные занятия с детьми. Он может сделать аккуратную, яркую и красивую поделку. Разбирается в сочетании цветов, чтобы сделать поделки более привлекательными. Имеет оборудование для съемки в высоком качестве, в расширении 4к и знает как правильно настроить свет и как сделать цветокоррекцию

Оплата по результату. Полная передача всех прав и источников