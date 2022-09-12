Монтаж видеоролика для youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт73 заявки657 просмотров

ролики студийные, длительность 5-7 минут, минимум эффектов, переходов и тп.

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3 года назад
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