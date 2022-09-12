Требуется создать 10-секундный видео ролик для телевидения с озвучкой. Необходимо предоставить примеры работ и указать цену. Срок выполнения — не более 5 дней.
Монтаж видеоролика для youtube
ролики студийные, длительность 5-7 минут, минимум эффектов, переходов и тп.
Цен не знаю, предлагайте
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