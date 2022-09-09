Монтаж короткого видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт32 заявки845 просмотров

Нужно сделать 25 секунд видео на подобии - https://youtu.be/e1OWVKtAp7s , все на договорной основе, делается по личному желанию, но отсутствуют необходимые навыки в монтаже. Сейчас не могу предоставить весь материал, позже предоставлю архив с png и таймингами, не буду жестко контролировать процесс создания. 

3 года назад
WallyN077
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