Необходим видеомонтаж длительностью 1.20 секунд для YouTube. Задача включает вставку слайдов и наложение новой озвучки. Исходные материалы будут предоставлены. За основу возьмите указанное видео.
Монтаж короткого видеоролика
Нужно сделать 25 секунд видео на подобии - https://youtu.be/e1OWVKtAp7s , все на договорной основе, делается по личному желанию, но отсутствуют необходимые навыки в монтаже. Сейчас не могу предоставить весь материал, позже предоставлю архив с png и таймингами, не буду жестко контролировать процесс создания.
Заявки фрилансеров
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