Монтаж короткого видеоролика

Нужно сделать 25 секунд видео на подобии - https://youtu.be/e1OWVKtAp7s , все на договорной основе, делается по личному желанию, но отсутствуют необходимые навыки в монтаже. Сейчас не могу предоставить весь материал, позже предоставлю архив с png и таймингами, не буду жестко контролировать процесс создания.