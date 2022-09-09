Заблюрить надпись на видео

Есть видео до 30 мин. На нем я открываю гугл аналитики компаний, нужно заблюрить названия компаний.

Вот тут. Т.е что бы данные были видны, но не понятно было что это за название

https://prnt.sc/D8x1IdwPPcss

https://prnt.sc/DMjL7Kcujgi4

Само видео:

https://youtu.be/1YkaOAzcx_w

Оплата по факту либо БС