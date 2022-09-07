Оверлей для вебкамеры

Есть видео как я хотел бы чтобы получилось. Вышлю в лс.

Нужен проект, в котором я смогу менять цвет, размеры, положение и оформление при необходимости.

Оверлей для вебки будет состоять из нескольких элементов:

1) Логотип статичный и анимированный если получится.

2) Рамка статичная и анимированая.

3) Нижняя часть где будет отображаться информация о подписке/донате