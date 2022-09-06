Требуется смонтировать видеоролики и наложить аудиотрек с песней. Необходимо соединить предоставленное видео с аудио для завершения проекта. Ожидается качественный результат и соблюдение сроков.
Изменить цвет кожи быстро двигающихся ног
На видеоотрезке, из фильма "Али" (рад бы прикрепить, для быстрого ознакомления, но здесь это нельзя; без проблем отправлю куда угодно, или можете скачать фильм, и сами посмотреть, по таймкоду, где показан момент: версия фильма, с длительностью - 2.36.34; тот расположен на 24.21 - 24.22), длительностью в 1 секунду с небольшим, следует аккуратно покрасить в нужный оттенок* (чтобы цвет заканчивался там где заканчиваются ноги), кожу показанных там, крупным планом - ног Уилла Смита, в роли Мухаммеда Али, исполняющих шаффл (фирменный боксерский трюк Мухаммеда Али, для глумления над соперниками в ринге). Указана максимальная сумма, которую готов отдать за работу.
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