Шукається дизайнер для створення 6 не складних відео-креативів для реклами на Facebook у будівельній тематиці (встановлення парканів, автоматика на ворота). Надається технічне завдання та приклади. Вартість вказувати у гривнях.
Смонтировать видео ролики и наложить аудио ( песня)
Есть песня аудио, есть видео, необходимо соединить
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