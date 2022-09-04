Требуется создать анимацию для OBS, в которой в начале композиции загорается пламя по рамке, затем пробегают буйволы, а после викинг. Пламя должно гореть ярче и сохраняться по таймингу. Используйте предоставленные видео и композицию для работы.
Сделать видео ролик
Добрый вечер.
Необходимо для нового сайта сделать видео-рекламу на 1 минуту можно с озвучкой.
Рассматриваю кандидатов с опытом работы и наличием портфолио.
Подробности в личке.
По оплате от 40 у.е. и выше в зависимости от опыта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется креатор для создания 3-минутных роликов на YouTube по игре StickMan. Требуется видеомонтаж в стиле канала-примера. Возможность долгосрочного сотрудничества.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать видеонарезку интересных и смешных моментов из записи стрима для YouTube. Ожидаем видео длиной 10-20 минут с заранее подготовленными таймингами, минимальными эффектами и приятными переходами. Записи стримов пересматривать не нужно.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется оператор для съемки и видеомонтажа роликов отзывов. Требования: молодая девушка или мужчина 23-30 лет, хорошая камера, опрятная внешность и четкая дикция. Работа на постоянной основе.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание видео рилсов для аккаунта в Instagram на постоянной основе. Заказчик ищет специалиста по видеомонтажу, который сможет выполнять задачи регулярно. Необходимо указать цену за один рилс.Видеомонтаж41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется записать видео отзыв о успешной работе по продвижению услуг в Telegram. Предпочтительная обстановка — офис. Видеомонтаж также необходим для создания качественного финального продукта.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходимо найти название песни, звучащей в видео на YouTube с таймкодом 3:54. Укажите детали и помогите идентифицировать трек. Идеально для любителей музыки и видеомонтажа.Видеомонтаж28 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо найти песню из указанного видео на YouTube, таймкод 3:54. Ищем фрагмент, чтобы определить название и исполнителя. Поделитесь информацией!Видеомонтаж11 заявокЗакрыт3 года назад