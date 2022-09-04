Сделать видео ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок585 просмотров

Добрый вечер.

Необходимо для нового сайта сделать видео-рекламу на 1 минуту можно с озвучкой.

Рассматриваю кандидатов с опытом работы и наличием портфолио.

Подробности в личке.

По оплате от 40 у.е. и выше в зависимости от опыта

3 года назад
Oskar2000
Аскар 
31 год
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Полтавець
 
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Видеомонтаж
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