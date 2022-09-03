Фото и видео для рилсов

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Закрыт41 заявка559 просмотров

Добрый день

Необходимо делать видео рилсы для аккаунта в инстаграме на постоянной основе.

Я могу их делать самостоятельно, но не успеваю физически из-за работы.

Цену пишите за один рилс.

На постоянной основе

3 года назад
Oskar2000
Аскар 
31 год
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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