5 обложек (превью) для YouTube канала о крипте

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка35 просмотров

Нужны обложки для видео в едином стиле канала.

3 года назад
guest_16578327823953
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Уже сотрудничаем не первый раз! Как всегда работа выполнена очень качественно и в заявленный срок! Рекомендую👍🏻
Однозначно рекомендую, быстрая оплата, четкая задача. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать моушн ролик

    $20

    Ищется моушн видеомонтажер для создания ролика, аналогичного представленному примеру. Необходимо повторить стиль и качество видео, учитывая все детали. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в видеомонтаже и знание современных технологий создания моушн графики.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать анимационные 2D-ролики

    Требуется разработать анимационные 2D-ролики длительностью 30-40 секунд для презентации сервиса. Ожидается предложение по цене и срокам выполнения для ролика с озвучкой на английском языке и без. Важна оперативность и готовность к долгосрочному сотрудничеству.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать серию из 3 видеороликов-репортажей

    Требуется смонтировать серию из 3 видеороликов-репортажей о форуме, состоящем из коротких интервью с участниками и видеовставок. Каждый ролик соответствует одному дню форума, первый день уже смонтирован и может служить примером для дальнейшей работы.

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео ролик!

    Требуется создать видео ролик из фотографий и видео, отражающих одно спортивное мероприятие. Необходимо добавить голос за кадром для повествования. Ожидается качественный монтаж с акцентом на динамику и атмосферу события.

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лирик видео

    Необходимо создать лирик видео на песню, предоставлен аудиотрек и текст. Ожидается качественный видеомонтаж, аналогичный примеру. Подготовьте динамичное и визуально привлекательное видео с текстом песни.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарезка видео, ролики до 1 минуты

    $2

    Требуется видеомонтаж записанного видео с длительностью до 1 минуты. Необходимо нарезать видео, вставить фото и титры, а также возможно наложение музыки. Пример работы можно найти по указанной ссылке.

    Видеомонтаж39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Склеить видео

    Задача заключается в видеомонтаже: необходимо склеить видео, чтобы озвучка была быстрее кадров и правильно складывались диалоги. Ожидается профессиональный подход к монтажу для достижения гармоничного результата.

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 7 кратких пересказов

    $11

    Необходимо выполнить видеомонтаж, создав 7 кратких пересказов из предоставленного видео. Ожидается четкость и лаконичность в пересказах, чтобы передать суть содержания.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж и склейка видео

    $15

    Необходим видеомонтаж для создания кратких кино пересказов. Нужно склеить видео и озвучку с синхронизацией, используя вырезки не более 5-6 секунд. Общее время видео должно составлять не менее 12 минут, при этом озвучка длится от 3 до 7 минут. Оплата 15$ за 10 смонтированных фильмов. Предоставление демо-монтажа приветствуется.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Смонтировать 2 небольших видео

    Задача заключается в монтаже двух небольших видео из одного, продолжительностью 23 минуты. Необходимо очистить звук, удалить лишние фрагменты и паузы. Срок выполнения - 1 сентября.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад