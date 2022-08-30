Нарезка видео, ролики до 1 минуты

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт39 заявок791 просмотр

Записанное видео монтировать, Записанное видео, монтировать, вставка фото, титры, возможно наложение музыки. 

вот пример https://www.instagram.com/reel/Ch2QwfqotQq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= вставка фото, титры, возможно наложение музыки.

вот пример https://www.instagram.com/reel/Ch2QwfqotQq/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

3 года назад
Viktoriya180889
Виктория 
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