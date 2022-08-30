Необходимо записать видео отзыв о группе ВК Нейросеть Трейдинг с акцентом на бесплатность участия и высокую эффективность сигналов. Видео должно длиться около 30 секунд, в кадре должно быть ваше лицо и группа. Импровизация приветствуется, основной текст: 'Привет! Вступил в закрытую БЕСПЛАТНУЮ группу по сигналам от НЕЙРОСЕТИ, 90% сигналов заходят в плюс, рубим бабки, ВСЕМ советую!'