Нужно склеить видео и озвучку. Видео будет ориентироваться на краткие кино пересказы. Соответственно надо смонтировать таким образом чтобы фильм и озвучка не опережали друг друга. В то же время нужно использовать вырезки из фильма не больше 5-6 секунд дабы канал не словил предупреждение за авторские права. Зеркальное отображение которое обычно вставляют во избежание проблем с авторским правом не приветствую. Я не против картинок кадров у видосе - однако их должно быть очень мало. Вот пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=7W-LTn8tu0M&ab_channel=ВещаетЧарли. В силу того что я новичок на ютубе то за 10 смонтированных фильмов заплачу 15$. Также сама озвучка длиться в от 3 до 7 минут - видео же при этом должны быть не менее 12 минут то есть между текстом забить вырезками - сюжетными поворотами, диалогами из фильма и.т.д. Задавайте вопросы и уточнения. Для желающих прислать образец демо-монтаж - пишите в личку - я скину образец демо - озвучки.