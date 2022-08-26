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  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок533 просмотра

Мужчины и женщины возраст от 18 - 45 лет. Видео от 20 до 60 секунд. Локация: на улице или дома.

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Текст, что говорить - предоставлю.

Будьте естественными. Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке!

3 года назад
DenisDyatlov
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Альона
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Давид
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Зинаида
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Назарук
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
28 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Елена
 
36 лет
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10 месяцев назад
3 года назад

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