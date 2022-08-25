Надо обработать видео обзор с футбольного матча в рамках кубка города по футболу. Часть видео с матчей сделана и залита на ютуб канал. Матчей много ещё все не успеваем сделать. Ссылка на ютуб канал

https://youtube.com/channel/UChvnyx9sfiUiRf7UXJW1tVw

От вас цена за сколько готовы сделать подобное и сроки. Исходные данные папка с 130-150 маленькими фрагментами матча продолжительностью до 3 мин. на выходе должно получиться одно видео примерно 4-7 мин. то есть надо все отсмотреть и нарезать обзор матча без интро.