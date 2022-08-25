Видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт28 заявок561 просмотр

Надо обработать видео обзор с футбольного матча в рамках кубка города по футболу. Часть видео с матчей сделана и залита на ютуб канал. Матчей много ещё все не успеваем сделать. Ссылка на ютуб канал 

https://youtube.com/channel/UChvnyx9sfiUiRf7UXJW1tVw

От вас цена за сколько готовы сделать подобное и сроки. Исходные данные папка с 130-150 маленькими фрагментами матча продолжительностью до 3 мин. на выходе должно получиться одно видео примерно 4-7 мин. то есть надо все отсмотреть и нарезать обзор матча без интро.

3 года назад
SergFedorovich
Сергей 
32 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Сергій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павло
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Всеволод
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Миша
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Влад
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Богдан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
29 отзывов
3 года назад
Лучший видеомонтажер марта
#1
Видеомонтаж
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Роберт
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
25 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Филипп
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Степан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Славич
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Єгор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Артём
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Семён
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Обработка видео для соцсетей

    Требуется видеоредактор для обработки фото и видео материалов для социальных сетей Instagram и TikTok. Задачи включают создание привлекательных видео, добавление музыки, эффектов и текстовых заголовков. Частота выхода - 15 роликов в месяц, с возможностью увеличения до 60. Необходимы портфолио, адекватные цены и высокая скорость выполнения заказов.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Тайм-коды к видео, тайминг на видео

    Требуется выполнить видеомонтаж с созданием тайм-кодов для указанного видео. Необходимо точно указать тайминги и обеспечить понятность для зрителей. Пример работы предоставлен.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Тайм-коды, тайминг к видео

    Требуется сделать подробные тайм-коды к видео до конца дня. Ссылка на видео предоставлена. Ожидается предложение цены. Пример работы можно найти в закрепе.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Видео-презентация

    Необходимо создать видео-презентацию сайта с использованием шаблона из After Effects. Презентация включает 5 слайдов с демонстрацией мобильной версии. Требуется подготовить 2 версии: квадратную (1000x1000) и для сторис (1920x1080) с музыкой, продолжительностью до 15 секунд. Интересный сайт, акцент на необычности и креативном подходе.

    iOS
    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Смонтировать видео

    Требуется смонтировать продающее видео для Telegram канала. Задача включает вставку текста под музыку с использованием предоставленного примера. Необходим опыт в видеомонтаже и хорошее чувство стиля.

    Видеомонтаж56 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж ролика

    Требуется видеомонтаж ролика для бизнеса с Китаем. Основные задачи включают поиск видеоматериалов в интернете и их монтаж. Ожидается создание качественного видеопродукта.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео

    Ищется видеомонтажер для создания ролика длительностью от 25 минут для YouTube-канала. Необходимы навыки анимации статичных изображений и поиск подходящего видеоматериала. Начинающим не беспокоить. Пример работы обязателен.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео ролик для кафе

    Требуется создать 4-часовой рекламный ролик для кафе, используя платные видеоматериалы. Основной акцент на видеомонтаж и создание привлекательного контента. Примеры для вдохновения представлены в ссылках.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Снять отзыв

    $100

    Требуется видеомонтаж для снятия отзыва. Оплата будет произведена за качественное видео. Работу необходимо выполнить за 5-10 минут. Ищем исполнителей в возрасте 20-35 лет.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад