Требуется видеоредактор для обработки фото и видео материалов для социальных сетей Instagram и TikTok. Задачи включают создание привлекательных видео, добавление музыки, эффектов и текстовых заголовков. Частота выхода - 15 роликов в месяц, с возможностью увеличения до 60. Необходимы портфолио, адекватные цены и высокая скорость выполнения заказов.
Видео
Надо обработать видео обзор с футбольного матча в рамках кубка города по футболу. Часть видео с матчей сделана и залита на ютуб канал. Матчей много ещё все не успеваем сделать. Ссылка на ютуб канал
https://youtube.com/channel/UChvnyx9sfiUiRf7UXJW1tVw
От вас цена за сколько готовы сделать подобное и сроки. Исходные данные папка с 130-150 маленькими фрагментами матча продолжительностью до 3 мин. на выходе должно получиться одно видео примерно 4-7 мин. то есть надо все отсмотреть и нарезать обзор матча без интро.
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