Тайм-коды к видео, тайминг на видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки177 просмотров

Необходимо сделать тайм-коды к видео.

Видео по ссылке, пример в закрепе.

https://us02web.zoom.us/rec/share/3209jjWZARYJBQi8C1ka5qtbF0Pz3W_bwUMmCHowS5iiYlrPStbW-68cwHgmmwpX.dOnFXavfKbs1cO0c?startTime=1661415003000

3 года назад
guest_16614331449114
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Заявки фрилансеров

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