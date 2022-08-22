Сделать подобное видео под наш бренд (ссылка на видео в описании )

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок577 просмотров

Вот ссылка : https://www.youtube.com/shorts/3EoA48gVMh8

3 года назад
OZo5zV
Антон 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Віталій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Славич
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валера
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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