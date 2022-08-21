Ищем мужчин в возрасте 25-50 лет для записи видеороликов с отзывами. Оплата составляет 1 500 ₽ за каждый отзыв. Возможна долгосрочная работа. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в записи видео и быть готовы к сотрудничеству.