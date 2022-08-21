Нужно смонтировать видео-рекламу ивента (игры Мафия)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт30 заявок590 просмотров

Цель сделать краткое видео с нарезок видео с игры, в форме видео-приглашения на игру, в котором указать стоимость игры) прописать текс, который максимально заинтересует покупателя)

3 года назад
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