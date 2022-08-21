Записать видео-отзыв

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок432 просмотра

Нужно записать видео-отзыв, длительностью до 1 минуты. Возможно понадобится несколько дублей.

Требования: женщина, 30-60 лет

3 года назад
guest_16610861011781
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Амир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Адиль
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елена
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Запись видеороликов

    $15

    Ищем мужчин в возрасте 25-50 лет для записи видеороликов с отзывами. Оплата составляет 1 500 ₽ за каждый отзыв. Возможна долгосрочная работа. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в записи видео и быть готовы к сотрудничеству.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать дизайн частного самолёта на видео обзоре

    Требуется видеомонтаж для создания короткого обзора частного самолета. Необходимо использовать видео снаружи и внутри, добавив дизайн енота на корпус. Внутри должны быть фотографии, а кресла пилотов подписаны именами. Договоримся о цене после обсуждения деталей.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео-отзыв о психологических материалах (сборнике)

    Ищется специалист для создания видео-отзыва о сборнике психологических материалов. Необходим видеомонтаж с участием девушки от 18 лет, обладающей грамотной речью. Основное требование — качественное представление материалов в видеоформате.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Снять видеоотзыв

    $5

    Необходимо снять видеоотзыв длительностью 15-40 секунд для внутреннего использования. Ищем парней 18-25 лет с приятной внешностью и грамотной речью. Важно обеспечить хороший фон для записи. Видео не будет размещено в сети.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание промо ролика

    Требуется создать и смонтировать промо-ролик для стартап проекта. Видео должно быть подготовлено для размещения на краудфандинговых платформах, с акцентом на привлекательность и информативность. Ожидается качественный видеомонтаж и креативный подход к содержанию.

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтажор для YouTube видео

    Требуется монтажер для редактирования видео для канала на английском языке. Необходимо подставлять аудио диктора под видео. Опыт в видеомонтаже приветствуется.

    Видеомонтаж36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеоотзыв репортаж - со спины

    $30

    Требуется монтаж видеорепортажа, состоящего из 6 видеоотзывов, снятых со спины, без лиц. Необходимо 5 отзывов от мужчин и 1 от женщины. Текст для видео уже подготовлен.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад