Ищем мужчин в возрасте 25-50 лет для записи видеороликов с отзывами. Оплата составляет 1 500 ₽ за каждый отзыв. Возможна долгосрочная работа. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в записи видео и быть готовы к сотрудничеству.
Нарисовать дизайн частного самолёта на видео обзоре
Необходимо создать видео - краткий обзор частного самолёта - вид снаружи и изнутри. Можно взять видео из интернета, но необходимо сделать так, чтобы снаружи на самолёте был нарисован енот, самолет сам назывался «Ракета». Внутри дизайн должен тоже как-то переплетаться с енотом и всей этой затеей. Где-то внутри должны быть определённые фотографии - скину тому, с кем договоримся. Кресла пилотов должны быть подписаны именами -сообщу. О цене договоримся, не проблема, если сможете качественно выполнить то, о чем прошу
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