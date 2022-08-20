Нарисовать дизайн частного самолёта на видео обзоре

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка325 просмотров

Необходимо  создать видео - краткий обзор частного самолёта - вид снаружи и изнутри. Можно взять видео из интернета, но необходимо сделать так, чтобы снаружи на самолёте был нарисован енот, самолет сам назывался «Ракета». Внутри дизайн должен тоже как-то переплетаться с енотом и всей этой затеей. Где-то внутри должны быть определённые фотографии - скину тому, с кем договоримся. Кресла пилотов должны быть подписаны именами -сообщу. О цене договоримся, не проблема, если сможете качественно выполнить то, о чем прошу 

3 года назад
guest_16610358451913
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Саша
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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