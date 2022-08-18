Необходимо снять обзор на браузерную игру продолжительностью 3-5 минут. В процессе нужно показать регистрацию в игре и рассказать о ее особенностях. Вся необходимая информация будет предоставлена заказчиком.
Видеоотзыв репортаж - со спины
Нужен репортаж с 6 видеоотзывами со спины снятый, без лиц. 5 отзывов от мужчин и 1 от женщины.
Текст подготовлен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж30 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется смонтировать два видеоролика для холла и кафе клиники из бесплатных стоковых видео. Один ролик на тему 'Активная жизнь', другой - 'Правильное питание'. Видео должно включать программы от заказчика и иметь хронометраж около 45 минут. Структура делится на 4 блока с заданной последовательностью. Примеры видео предоставлены для ориентировки.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Требуется монтаж видеоролика для YouTube длительностью 15-20 минут. Необходимо объединить интервью, создать слайдшоу, добавить музыку и актуальные спецэффекты. Важна креативность и внимание к деталям.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо записать вертикальный видеоотзыв на телефон длительностью 10-30 секунд. Текст отзыва будет предоставлен, требуется вставить приветствие и упомянуть название компании. Идеально подойдут женщины от 28 лет. Видео должно быть естественным, с уверенной подачей и без чтения по бумаге. Опрятный внешний вид и правильный фокус на камеру обязательны.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем актеров для видеоролика, которые смогут участвовать в съемке 22 августа 2022 года. Обязательно наличие автомобиля. Съемка включает проезд по дороге, заход в кафе, заказ и посадка за столик. Также требуются посетители кафе для создания атмосферы. Оплата: 500-1000 рублей и питание.Видеомонтажнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется записать видео отзыв продолжительностью 30-50 секунд через Telegram. Идеальный кандидат должен быть старше среднего возраста, обладать солидной внешностью и грамотной речью. Обеспечьте качественный видеозапись для дальнейшего монтажа.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо записать видео отзыв об юристе. Включает в себя видеомонтаж и подготовку видеоматериала. Ожидается качественная работа с видео и монтаж, чтобы отзыв выглядел профессионально.Видеомонтаж17 заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Требуется записать видео отзыв в автомобиле или рядом с ним. Текст должен быть аналогичным примеру из предоставленных ссылок, с указанием, что отзыв заказан у компании КМ-МОТОРС. Обеспечьте качественную запись и монтаж видео.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется создать мув видео по игре ПАБГ МОБАЙЛ. Для монтажа предоставлены 3-4 исходника, а также музыка. Ожидается красивый видеоряд и качественный монтаж.Видеомонтаж49 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется видеоредактор для монтажа ролика длительностью до одной минуты. Заявки на работу, стоимость и сроки исполнения приветствуются. Возможность дальнейшего сотрудничества при удачном выполнении задания.Видеомонтаж53 заявкиЗакрыт3 года назад