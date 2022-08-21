Необходимо записать вертикальный видеоотзыв на телефон длительностью 10-30 секунд. Текст отзыва будет предоставлен, требуется вставить приветствие и упомянуть название компании. Идеально подойдут женщины от 28 лет. Видео должно быть естественным, с уверенной подачей и без чтения по бумаге. Опрятный внешний вид и правильный фокус на камеру обязательны.
Монтаж видеоролика
Для ютуба до 15-20 мин
Интервью + слайдшоу + музыка + спецэффекты актуальные
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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