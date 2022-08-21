Монтаж видеоролика

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен15 заявок540 просмотров

Для ютуба до 15-20 мин 

Интервью + слайдшоу + музыка + спецэффекты актуальные 

3 года назад
matchmakerhelen
Елена 
40 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MaxNesterenko
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Быстро Четко Точно по ТЗ и даже лучше ! Дополнительно сделал опции, которые не оговаривали, но они улучшили видео Очень рекомендую !!!
Приятный в общении человек) Четко обозначила основную суть что нужно сделать. Всегда была на связи. Приятнно было работать вместе) Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Мария
 
18 лет
3 года в сервисе
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Виктор
 
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