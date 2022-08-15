Требуется озвучка небольших видео для YouTube канала. Исполнителю будет предоставлен текст. Необходима дорожка с чистым голосом. Укажите стоимость за минуту. Оплата возможна через Киви или другой рабочий способ. Возможность длительного сотрудничества.
Монтаж коротких видеоролик (reels), 15 секунд
Монтаж коротких видеоролик (reels), 15 секунд
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