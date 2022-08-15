Требуется видеомонтаж с озвучкой для кратких кино пересказов. Необходимо склеить видео с длительностью озвучки от 3 до 7 минут. Видео должно содержать вырезки из фильма не более 5-6 секунд, избегая зеркального отображения. Общее время видео - не менее 12 минут. Оплата за 10 смонтированных фильмов составляет 15$. Предоставьте демо-монтаж для оценки.