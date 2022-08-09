Есть песня. Нужно сделать для нее рекламный ролик в формате инстаграм сторис, где будет обложка, фон, надписи, все это анимировано и добавлены эффекты.

Я бы хотел, чтобы исполнитель создал шаблон для рекламы в историях и научил меня его заполнять. Программами до этого не пользовался.