Требуется записать положительный видео-отзыв о школе инвестиций длительностью около 30 секунд. Отзыв должен быть естественным и эмоциональным, отражая личный опыт обучения и успехи в инвестициях. Упомянуть о полученных знаниях и результатах, таких как прибыль от криптоинвестиций.
Создать видео для рекламы песни в историях
Есть песня. Нужно сделать для нее рекламный ролик в формате инстаграм сторис, где будет обложка, фон, надписи, все это анимировано и добавлены эффекты.
Я бы хотел, чтобы исполнитель создал шаблон для рекламы в историях и научил меня его заполнять. Программами до этого не пользовался.
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