Создать видео для рекламы песни в историях

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок794 просмотра

Есть песня. Нужно сделать для нее рекламный ролик в формате инстаграм сторис, где будет обложка, фон, надписи, все это анимировано и добавлены эффекты.

Я бы хотел, чтобы исполнитель создал шаблон для рекламы в историях и научил меня его заполнять. Программами до этого не пользовался.

3 года назад
Valeramerte666
Валерий 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Фёдор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Глеб
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 отзывов
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Филипп
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Записать видео отзыв(примерноо на 30 сек)

    Требуется записать положительный видео-отзыв о школе инвестиций длительностью около 30 секунд. Отзыв должен быть естественным и эмоциональным, отражая личный опыт обучения и успехи в инвестициях. Упомянуть о полученных знаниях и результатах, таких как прибыль от криптоинвестиций.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж и постинг видео в Tiktok

    Требуется специалист для монтажа и постинга 5 видео в день в Tiktok на 5 аккаунтах. Оплата хорошая. Ожидается качественный видеомонтаж и регулярное размещение контента.

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Распространение социального ролика

    Задача заключается в создании вирусного видео на основе социального ролика. Необходимо провести видеомонтаж с акцентом на привлечение органических просмотров. Ожидается креативный подход и использование эффективных методов для увеличения охвата и вовлеченности аудитории.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен актер для небольшого видео

    $60

    Требуется актер для съемки небольшого видео ролика продолжительностью 1м20 - 1м40. Съемка должна происходить в чистой и комфортной машине. Видео должно быть хорошего качества с четким звуком, говорить необходимо на казахском языке. Обратите внимание, что съемка должна быть с лицом актера.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Серия роликов

    Требуется видеомонтаж серии роликов с оратором, рассказывающим о рынке недвижимости и тенденциях. Необходимы услуги по съемке, актеру, озвучке и обработке. В планах два ролика с возможностью долгосрочного партнерства.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сценарии для продаж через сторис. Турагентство

    Требуется сценарист и продюсер для разработки сценариев контент-воронки в сторис для турагентства. Необходимо создавать цепочки видео для рекламы туров, включая отели и круизы. Пример сценария: отель Кушадасы и его особенности. Опыт в создании сценариев для сторис приветствуется.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Запись видеоигры BeamNG Drive

    $12

    Требуется записать видеоролик в игре BeamNG Drive, аналогичный представленному в примере. Идеальные кандидаты — опытные игроки и обладатели мощных ПК. Убедитесь в наличии соответствующего опыта и технических характеристик для качественной записи.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интро для ютуб канала

    Требуется разработать интро для ютуб канала. Необходимо выполнить видеомонтаж, создать привлекательный и запоминающийся ролик, который будет отражать стиль канала.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Смонтировать 7 небольших видео

    Требуется смонтировать 7 небольших видео, удалив лишние паузы и фрагменты. Нужно улучшить звук и наложить подходящий фон, так как спикер говорит на зеленом экране. Оригинальная продолжительность видео варьируется от 27 секунд до 7 минут 16 секунд. Срок выполнения — 8-9 августа.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад