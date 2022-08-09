Записать положительный видео - отзыв о школе инвестиций. Отзыв должен быть максимально естественным и эмоциональным (!).

Примерный текст: Появились накопления, в нынешней ситуации боялся их потерять, надо было что-то с ними делать, не знал как лучше поступить, не хватало знаний. В одном из инвестиционных каналов увидел рекламу, решил обучиться. Быстро прошел уроки, в них на практике показано, что нужно делать. Не откладывая, сразу открыл счет и начал работать по сигналам в крипте! Появился азарт узнать еще больше, так как увидел результат по сделкам с криптой и он меня порадовал! Плюс 18% за месяц. Параллельно стал изучать и классическое инвестирование. Спасибо _____ за курс, обучение стоит потраченных денег.