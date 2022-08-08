Требуется видеомонтаж серии роликов с оратором, рассказывающим о рынке недвижимости и тенденциях. Необходимы услуги по съемке, актеру, озвучке и обработке. В планах два ролика с возможностью долгосрочного партнерства.
Нужен актер для небольшого видео
Нужен актер, кто смог бы снять небольшой видео ролик ( 1м20 -1м40), с небольшим ТЗ, сидя в машине ( комфортная, чистая). Видео хорошего качества с хорошим звуком. Видео должно быть на казахском языке. Съемка актера с лицом
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