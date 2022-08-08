Требуется создать видеоролик для Reels продолжительностью 6-8 секунд с текстом на тему отношений Джастина Бибера. Необходим динамичный монтаж с образами певцов и разбитым сердцем. Видео должно быть в стиле заставок для YouTube и сочетаться с дизайном Instagram-ленты заказчика. Ожидается готовый видеомакет для дальнейшего сотрудничества.