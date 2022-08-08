Требуется сценарист и продюсер для разработки сценариев контент-воронки в сторис для турагентства. Необходимо создавать цепочки видео для рекламы туров, включая отели и круизы. Пример сценария: отель Кушадасы и его особенности. Опыт в создании сценариев для сторис приветствуется.
Серия роликов
Серия роликов следующего характера
Оратор рассказывает о рынке недвижимости, новостях, обозревает тенденции.
Текст диалолога, материалы с нашей стороны.
От вас
съемка
актер
озвучка
обработка
Просьба оставлять заявки
В планах два ролика, готовим продолжение.
Интересно долгосрочное партнерство
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $12
Требуется записать видеоролик в игре BeamNG Drive, аналогичный представленному в примере. Идеальные кандидаты — опытные игроки и обладатели мощных ПК. Убедитесь в наличии соответствующего опыта и технических характеристик для качественной записи.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать интро для ютуб канала. Необходимо выполнить видеомонтаж, создать привлекательный и запоминающийся ролик, который будет отражать стиль канала.Завершен3 года назад
Требуется смонтировать 7 небольших видео, удалив лишние паузы и фрагменты. Нужно улучшить звук и наложить подходящий фон, так как спикер говорит на зеленом экране. Оригинальная продолжительность видео варьируется от 27 секунд до 7 минут 16 секунд. Срок выполнения — 8-9 августа.Завершен3 года назад
Необходимо выполнить монтаж видео и звука в рекламном ролике. Ищется специалист, способный создать качественный видеопродукт, соответствующий требованиям рекламы.Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать видеоролик для Reels продолжительностью 6-8 секунд с текстом на тему отношений Джастина Бибера. Необходим динамичный монтаж с образами певцов и разбитым сердцем. Видео должно быть в стиле заставок для YouTube и сочетаться с дизайном Instagram-ленты заказчика. Ожидается готовый видеомакет для дальнейшего сотрудничества.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо смонтировать видео-поздравление детей из детского сада. Видео должно содержать небольшое количество переходов и титров. Исходные материалы будут предоставлены. Длина видео - примерно 1 минута.Завершен3 года назад
- $40
Требуется записать 2 видео-отзыва о продукте (вип канал) на русском и английском языках. Продолжительность ролика 20-40 секунд. Оплата 40$ за оба ролика. Презентабельный внешний вид желателен. Возможна подготовка текста для английского отзыва.Видеомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад