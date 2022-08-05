Требуется записать 2 видео-отзыва (рус и английский язык) о продукте (вип канал).

Если не знаете английский - не беда, мы Вас подготовим, как сказать нужно предложение )

Продолжительность ролика - примерно 20-40 секунд

Текст ролика будет представлен в зависимости от типажа (желательно презентабельный внешний вид)

Оплата - 40$ (по 20 за 1 ролик), на карту, пайер или биток.

Место сьемки значения не имеет. Оставляйте Ваши контакты.