Видео отзыв

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт37 заявок516 просмотров

Требуется записать 2 видео-отзыва (рус и английский язык) о продукте (вип канал).

Если не знаете английский - не беда, мы Вас подготовим, как сказать нужно предложение )

Продолжительность ролика - примерно 20-40 секунд

Текст ролика будет представлен в зависимости от типажа (желательно презентабельный внешний вид)

Оплата - 40$ (по 20 за 1 ролик), на карту, пайер или биток.

Место сьемки значения не имеет. Оставляйте Ваши контакты.

3 года назад
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