Ищем контент-мейкера для создания коротких видео-роликов для TikTok и VK. Обязанности включают видеомонтаж, разработку контент-плана и анализ аккаунтов. Требуется опыт работы в соц. сетях, умение писать ТЗ и креативный подход. ЗП по договоренности.
Найти и скачать видео
Необходимо найти в сети видео, из которого можно взять фрагмент качания на гамаке. Желательно от первого лица. Т.е.: некий человек любого пола качается на гамаке на песчаном пляже; вокруг никого; в кадре обязательно пальмы (целиком либо просто ветки) и спокойное море. В прилагаемом скриншоте нет пальм.
В отклике укажите свой тг для связи.
Антибот: гамак.
Заявки фрилансеров
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