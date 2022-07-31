Необходимо найти в сети видео, из которого можно взять фрагмент качания на гамаке. Желательно от первого лица. Т.е.: некий человек любого пола качается на гамаке на песчаном пляже; вокруг никого; в кадре обязательно пальмы (целиком либо просто ветки) и спокойное море. В прилагаемом скриншоте нет пальм.

В отклике укажите свой тг для связи.

Антибот: гамак.