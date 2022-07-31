Найти и скачать видео

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт26 заявок777 просмотров

Необходимо найти в сети видео, из которого можно взять фрагмент качания на гамаке. Желательно от первого лица. Т.е.: некий человек любого пола качается на гамаке на песчаном пляже; вокруг никого; в кадре обязательно пальмы (целиком либо просто ветки) и спокойное море. В прилагаемом скриншоте нет пальм.

В отклике укажите свой тг для связи.

Антибот: гамак.

3 года назад
guest_16592714255965
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вероника
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Віталій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Амир
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олег
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лена
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Святослав
 
42 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Євгеній
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Валерия
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Віталій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создавать короткие видео-ролики

    Ищем контент-мейкера для создания коротких видео-роликов для TikTok и VK. Обязанности включают видеомонтаж, разработку контент-плана и анализ аккаунтов. Требуется опыт работы в соц. сетях, умение писать ТЗ и креативный подход. ЗП по договоренности.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео для инстаграмма.

    Требуется смонтировать 2-3 ролика по 1 минуте для Инстаграм, посвященные обучению езде на мотоцикле и туризму. Необходимо создать динамичные нарезки под музыку из предоставленного материала. Ищем исполнителя, который выполнит задачу быстро и недорого.

    Видеомонтаж83 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео из фото/видео (домашних)

    Ищется специалист по видеомонтажу для создания видео из домашнего контента. Необходимо смонтировать видео из фото и видео, снятых на телефон, с наложением музыки. Проект предназначен для личного использования, без публикации в соцсетях. В заявке указывать стоимость и примеры работ.

    Видеомонтаж62 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Выложить видео в тикток

    Требуется специалист для публикации видео в TikTok. Ищем исполнителя, который не находится в России. Если все пройдет успешно, возможна регулярная работа с данным фрилансером.

    Видеомонтаж52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Снять видео отзыв по готовому тексту.

    $10

    Требуется снять видео отзыв по готовому тексту. Исполнитель должен иметь восточную внешность и снимать на фоне автомобиля, держа купюры, например, долларов. Видеомонтаж также необходим.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать бесшовное цикличное видео

    Необходимо смонтировать бесшовное цикличное видео длительностью 2-5 секунд. Ищутся исполнители, которые могут выполнить задачу без участия студий. Оплата производится только безналом.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать короткое видео

    Необходимо смонтировать короткое видео из существующего материала. Задача включает работу с видеофрагментами для создания законченного отрывка. Ожидается качественный монтаж с учетом общей концепции видео.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж и озвучка видео ролика

    Необходим видеомонтаж и озвучка готового ролика. Требуется изменить название компании и текст в видео. Работа с предоставленным видеоматериалом и ссылкой на страницу сайта.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать видео про путешествие

    Требуется выполнить видеомонтаж на основе снятого материала с iphone. Из 250 файлов общей длительностью около 100 минут создать видео для домашней коллекции. Необходимо избегать вертикальных роликов, но использовать их при наличии интересного контента, заменяя черные полосы размытым видео. Видео должно быть в стиле предложенного примера и включать разговоры.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    3 года назад