Как бы не хотелось заниматься этим самому,

из за недостатка времени ищу человека, который будет монтировать видео из снятого на телефон фото/видео контента.

Т.е. есть поездка с детьми, друзьями, нужно смонтировать, наложить музыку.

Это не для публикация в соцсетях, просто на память.

Пример: https://drive.google.com/file/d/14dSpiv2Vc-3AWpBaws-YAE0jhCZgiG6j/view?usp=sharing

Прошу в заявке указывать стоимость и скинуть пару ваших работ.