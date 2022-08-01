Монтаж видео из фото/видео (домашних)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт62 заявки820 просмотров

Как бы не хотелось заниматься этим самому,

из за недостатка времени ищу человека, который будет монтировать видео из снятого на телефон фото/видео контента.

Т.е. есть поездка с детьми, друзьями, нужно смонтировать, наложить музыку.

Это не для публикация в соцсетях, просто на память.

Пример: https://drive.google.com/file/d/14dSpiv2Vc-3AWpBaws-YAE0jhCZgiG6j/view?usp=sharing

Прошу в заявке указывать стоимость и скинуть пару ваших работ.

3 года назад
GrenzV
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Заявки фрилансеров

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