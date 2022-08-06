Монтаж и озвучка видео ролика

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  2. Видеомонтаж
Завершен5 заявок417 просмотров

Монтаж видео ролика звук изменить в тексте название и видео монтаж изменить название компании, ролик с которого все это делать ссылка на страницу сайта ролик на ниже на странице.

https://ivagroup.online/#contacts 

3 года назад
guest_16547028442149
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alimzhan_a
Алимжан 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Все задачи выполнил качественно и в сроки, в поставленной задаче быстро разобрался и проявил инициативу по реализации поставленных задач , что несомненно повлияло на сроки реализации. Дважды проявил себя как хороший специалист .
Было очень интересно и комфортно работать с Вами! Рад буду сотрудничать дальше!

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alimzhan_a
Алимжан 
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