Необходимо снять видео отзыв с мужчиной восточной внешности, держащим купюры долларов в руках. Съемка должна осуществляться по готовому тексту. Требуется качество видеосъемки и монтажа для дальнейшего использования.
Видео приглашение на день рождения
Необходимо сделать стильное видеоприглашение на день рождения:
День рождение будет в стиле "burning man" соответственно дресс код такой же
будет бассейн и баня об этом стоит предупредить что бы кто хочет взял с собой плавки полотенца
Будет приз за лучший костюм тоже стоит упомянуть об этом
День рождения будет проходить по адресу Доватора 5, с 17:00 и до последнего гостя 6 августа
гостей будет ждать Бар с фирменными коктейлями, вкусная еда с пылу с жару, а так же диджей
Заявки фрилансеров
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