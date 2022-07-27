Видео приглашение на день рождения

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок472 просмотра

Необходимо сделать стильное видеоприглашение на день рождения:

День рождение будет в стиле "burning man" соответственно дресс код такой же

будет бассейн и баня об этом стоит предупредить что бы кто хочет взял с собой плавки полотенца

Будет приз за лучший костюм тоже стоит упомянуть об этом

День рождения будет проходить по адресу Доватора 5, с 17:00 и до последнего гостя 6 августа

гостей будет ждать Бар с фирменными коктейлями,  вкусная еда с пылу с жару, а так же диджей

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