Снять позитивный видео отзыв на фоне премиум автомобиля.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки547 просмотров

Снять позитивный видео отзыв на фоне премиум автомобиля.

По готовому тексту и на УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.

3 года назад
VideoOtziv
Сергей 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Иброхим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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