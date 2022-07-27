Ищется моушн-дизайнер для создания 10-секундного видео в FullHD 1920x1080 для LED-панелей в Узбекистане. Работа по техническому заданию.
Создание анимационного ролика
День добрый. Ищу человека кто модет сделать коротки анимационный ролик для конкурса,который будет отображать суть прректа.срок очень ограничен до 29 числа,прошу писать тем кто готов сразу взяться.спасибо
Заявки фрилансеров
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