Создание анимационного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок465 просмотров

День добрый. Ищу человека кто модет сделать коротки анимационный ролик для конкурса,который будет отображать суть прректа.срок очень ограничен до 29 числа,прошу писать тем кто готов сразу взяться.спасибо

3 года назад
guest_1658893553999
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Заявки фрилансеров

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