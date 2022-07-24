Моушн ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок447 просмотров

Потрібно зробити короткий ролик, можливо зі стокових відео для бренду нижньої білизни, для реклами

3 года назад
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Заявки фрилансеров

Катерина
 
24 года
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Максим
 
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10 месяцев назад
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Ксения
 
21 год
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2 года назад
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Анастасія
 
32 года
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Павло
 
22 года
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Карина
 
22 года
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Павел
 
35 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Евгений
 
22 года
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Вікторія
 
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Артур
 
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36 отзывов
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Видеомонтаж
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3 года назад

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