Видео отзыв

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок457 просмотров

Необходимо 3 видео отзыва, длительность каждого около минутыОтзыв на тему прохождения видео обучения лечебного направления3 девушкиВозраст первой 20 - 30 летВозраст второй 30 - 40 летВозраст третьей - 40 - 50 летОпрятный внешний видОплата 300 грн за каждый

3 года назад
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3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олександра
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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