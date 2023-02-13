Видеомонтаж, фотошоп,менеджер

﻿Творческая личность

-Ввёл Инстаграмм аккаунт,с нуля добился 18.000 подписчиков .

-Канал в телеграмме 34.000 Подписчиков! Занимаюсь монтажом 4 года , программа ( sony vegas pro 13 с плагинами )

Гарантирую качественную и креативную работу , в самые короткие сроки и не дорого . фотошопом 4 года (Adobe Photoshop x64).Работал оператором на разных сайтах

- Деньги не главное , главное чтобы работа приносила удовольствие!

-Люблю изучать что-то новое , открыт для разных предложений !!!!!!!!!