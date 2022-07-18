Требуется актриса для съемки живого видео-отзыва о компании. Длительность ролика 20-25 секунд. Текст будет предоставлен. Наличие профессиональной камеры не обязательно, подойдет телефон с хорошей камерой и звуком. Ищем девушку от 20 лет с привлекательной внешностью.
Скринсейвер из видео. scr файл нужен
Скринсейвер из видео. scr файл нужен (видео есть :))
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