Требуется видеомонтаж 3 роликов общей длительностью 10-15 минут. Исходные видео по 10-15 секунд. Необходимо склеить, сделать плавные переходы, добавить анимацию и вставить фон офисного помещения на хромакей. Для тестового задания нужно наложить фон на хромакей.
Создать небольшое видео из готовых фото и отрывков видео
Нужно создать небольшое видео в формате лав стори
профессиональных кадров там крайне мало, но хочется чтобы получилось не слайдшоу из 2010
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