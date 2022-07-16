Создать небольшое видео из готовых фото и отрывков видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт51 заявка776 просмотров

Нужно создать небольшое видео в формате лав стори

профессиональных кадров там крайне мало, но хочется чтобы получилось не слайдшоу из 2010

3 года назад
guest_16579547376425
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Глеб
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Іван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анара
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Регина
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталий
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
София
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лика
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Эмили
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Станислав
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олександра
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
45 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
25 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Нарек
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Стас
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Злата
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Арсений
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
22 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Арсений
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влада
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Анатолий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Максим
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Семён
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен монтажер

    $20

    Требуется видеомонтаж 3 роликов общей длительностью 10-15 минут. Исходные видео по 10-15 секунд. Необходимо склеить, сделать плавные переходы, добавить анимацию и вставить фон офисного помещения на хромакей. Для тестового задания нужно наложить фон на хромакей.

    Видеомонтаж43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    $4

    Необходимы мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет для записи видео отзыва о успешном прохождении границы. Видео должно длиться от 20 до 60 секунд и быть снято на улице или дома. Текст для выступления предоставляется. Важно говорить уверенно и естественно, не отводить взгляд и не читать по бумажке.

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеоролик про достопримечательности

    Необходимо создать видеоролики с интересной анимацией, посвященные достопримечательностям Армении. Тексты для монтажа будут предоставлены. Вдохновитесь примером видеоролика, чтобы создать привлекательный контент.

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен монтажёр, который сделает интро для акции криптобиржи

    Требуется видеомонтажер для создания простого интро для акции криптобиржи. Идеальный кандидат должен иметь средний опыт в видеомонтаже. Подробности будут обсуждены в личной переписке.

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно загружать видео в инстаграме

    $10

    Требуется загрузить 62 поста в Instagram с предоставленными видео. Задача срочная, ожидается качественный видеомонтаж и оформление постов. Все материалы будут предоставлены.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видеоотзыв об услугах SAAS сервиса.

    Требуется записать видеоотзыв о продвижении канала на YouTube с использованием SAAS сервиса IPGold. Мужчина 25-35 лет, снимает на телефон, важно смотреть в камеру и говорить уверенно. Необходимо рассказать о доступности и легкости применения инструментов сервиса. Чтение текста не допускается.

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео

    Требуется выполнить монтаж видео свадебного мероприятия длительностью 2 часа. Важно учесть стоимость выполнения работы. Ожидается качественная обработка материала с учетом всех ключевых моментов события.

    Видеомонтаж56 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекрыть вотермарку в видео

    Требуется видеомонтаж для перекрытия анимации вотермарки в видео. Движение цикличное, поворачивается и немного смешается по оси Y. Работа подойдет новичкам и не является разовой.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно записать видео отзыв о юридической компании

    Ищем исполнителей для записи видео отзыва о юридической компании продолжительностью 1 минуту. Нужны 2 девушки с мимишной внешностью для двух роликов и один мужчина серьезной внешности, предпочтительно с бородой.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад