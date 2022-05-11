All-Powerful

Ирина All-Powerful

 
38 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
17 дней назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
79016414389
Константи 
49 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
год назад
Пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com
К сожалению, из-за отключения сервисов перевода денег между Россией и Украиной сделка сорвалась.
Свяжитесь с сайтом для отмены заказа. Без отзыва блокируются все кнопки. А также сайт требует оплату даже если сделки не было.
Ответный отзыв
VincentZenit
Орлов 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Редактирование видео
Заказ исполнен на отлично. Все точно по тех.заданию. Ирина всегда на связи, для уточнения и пояснения при выполнении работы.Рекомендую.
Все отлично!
Ответный отзыв
79016414389
Константи 
49 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com
Да, были технические сложности, которые помешали провести сделку. Но претензий к Ирине не имею.
Спасибо за доверие. Отправка была, но из-за невозможности конвертации в валюту, была автоматическая отмена платежа банком.
Ответный отзыв