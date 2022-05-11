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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
К сожалению, из-за отключения сервисов перевода денег между Россией и Украиной сделка сорвалась.
Ответный отзыв
Свяжитесь с сайтом для отмены заказа. Без отзыва блокируются все кнопки. А также сайт требует оплату даже если сделки не было.
$5
10 баллов
2 года назад
Заказ исполнен на отлично. Все точно по тех.заданию. Ирина всегда на связи, для уточнения и пояснения при выполнении работы.Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично!
$5
10 баллов
2 года назад
Да, были технические сложности, которые помешали провести сделку. Но претензий к Ирине не имею.
Ответный отзыв
Спасибо за доверие. Отправка была, но из-за невозможности конвертации в валюту, была автоматическая отмена платежа банком.