79016414389

Константи 79016414389

 
50 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$22
выплачено фрилансерам
60%
заказов с исполнителем
2
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Дизайн односторонней листовки А6 формата с версткой.

    Создание дизайна односторонней листовки формата A6 с версткой. Необходимо разделение цветом, добавление изображений и выделение текста. Ожидается доработка существующего наброска макета с учетом всех требований.

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать таргетированную рекламу в ВК, ведущую на внешний лендинг.

    Необходима таргетированная реклама в ВК для привлечения трафика на лендинг. Реклама должна быть адаптирована только для смартфонов, с целевой аудиторией 35-65 лет в России (за исключением Москвы и СПб). В качестве теста требуется создать одно объявление с заголовком 'Удвою вашу зарплату за 2 недели!' и текстом 'Бесплатный вебинар + подарок каждому на 1000 рублей'.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Прототип лэндинга, сделанный в Ворде, перенести на Тильду

    Требуется перенести прототип лэндинга, сделанный в Word, на платформу Тильда. Необходимо сверстать только мобильную версию с учетом адаптивности. Включает исправления по спискам, кнопкам и формам. Работы будут проводиться на аккаунте заказчика в Тильде.

    Tilda
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отредактировать сайт на Tilda

    Требуется отредактировать мобильную версию сайта на Tilda. Необходимо выровнять логотип, название и гамбургер, сделать форму обратного звонка компактнее, уменьшить пространство в блоке 'Акция', убрать белую полосу между блоками и применить эти изменения ко всем повторяющимся блокам. Также нужны консультации по выбору веб-конструктора для мобильной версии сайта.

    Tilda
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com

    $5

    Требуется пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com. Необходимы тестирование сайта и выполнение операции. Тариф составляет 25$ + 2$ таксы + 2$ за перевод валюты + 5$ вознаграждение. Операция займет около 2 минут.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать мобильную версию сайта с продвинутой админкой

    $110

    Требуется разработать мобильную версию сайта с продвинутой админкой. Важно учитывать все аспекты дизайна и функциональности. Подробности изложены в дополнительных материалах.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн мобильной версии сайта с продвинутой админкой

    $110

    Требуется разработка дизайна мобильной версии сайта с продвинутой админкой. Важно учитывать актуальные тренды в UX/UI, чтобы обеспечить удобство и функциональность. Проект направлен на создание качественного пользовательского интерфейса, который будет легко адаптироваться под различные устройства.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com

    $5

    Необходимо пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com. Тариф составляет 25$ плюс дополнительные сборы. Работа займет около 2 минут. Предоплата гарантирована.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Протестировать систему оплаты для самозанятых

    $66

    Необходимо протестировать систему оплаты для самозанятых с отправкой и возвратом денежных средств. Оплата зависит от количества прогонов. Ищем опытного фрилансера с хорошим рейтингом. Новички не рассматриваются. Работа ответственная, не подходит для фрилансеров из Украины.

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Улучшение логотипа + Дизайн листовки А6 формата

    $7

    Требуется улучшение логотипа компании и создание двустороннего дизайна листовки формата А6. Ожидается креативный подход и внимание к деталям. Важно, чтобы дизайн соответствовал фирменному стилю.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать дизайн двусторонней листовки формата А6.

    Необходимо создать дизайн двусторонней листовки формата А6. Лицевая сторона должна содержать логотип, крупные надписи и текстовые блоки, отражающие информацию о тарифах и предложениях. Оборотная сторона — отзывы клиентов. Фон голубой, остальное на усмотрение исполнителя. Укажите ваши цены.

    HTML
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужна верстка несложного дизайна мобильной версии сайта КИТ-Инвест

    Требуется верстка мобильной версии сайта КИТ-Инвест по предоставленному дизайну из Figma. Необходимо реализовать интерактивные элементы, такие как звонок по нажатию на иконку, таймер обратного отсчета, а также секции с тарифами и отзывами. Указать цену и опыт выполнения подобных задач.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лаконичный дизайн мобильной версии сайта КИТ-Инвест.

    $20

    Создайте лаконичный и привлекательный дизайн мобильной версии сайта КИТ-Инвест. Необходимо разработать легкую версию с логотипом, иконкой звонка, слоганом и подробным описанием тарифных планов для криптовалютных вложений. Включите элементы интерактивности, такие как кнопки 'Подробнее' и счетчик обратного отсчета для акции.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Минималистичный логотип компании КИТ-Инвест, картинка уже есть.

    $5

    Необходимо создать минималистичный логотип для компании КИТ-Инвест, используя прикрепленную картинку. Название должно быть черным и размещено справа от картинки шрифтом без завитков. Логотип будет использоваться на веб-сайте. Рассмотрение исполнителей будет основано на наличии аналогичных работ.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка лэндинга. Front-end и back-end. +2 мелких дополнения к дизайну

    $15

    Требуется полностью сверстать лэндинг, сделать активным таймер обратного отсчета + скрипт формы обратной связи + 2 мелких дополнения к дизайну типа опечаток. В аттаче - дизайн лэндинга. Просьба не писать ценников за верстку в 100-150 ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно написать 30 отзывов для сайта пластиковых окон.

    $7

    В отзыве обязательно используется либо ФИО, либо имя-отчество. Обязательно указывать дату. Временные рамки - 3 года, по которым надо живописно размазать эти 30 отзывов. Отзывы сделать максимально правдоподобными. Еще у нас есть фишка - при ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка (front-end и back-end) простого лэндинга (на 1,5 экрана).

    $20

    Требуется сделать верстку простого лэндинга (видео с ютуба + немного текста). Большое значение имеет скорость выполнения проекта. Мой срок 3 дня. И пожалуйста, не пишите свои цены в 100-150 долларов, я знаю, сколько это стоит. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Лэндинг

    $10

    Требуется создать дизайн лэндинга по обучению английскому языку.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

Rafis1work
Рафис 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Прототип лэндинга, сделанный в Ворде, перенести на Тильду
Tilda
Уже не первая работа с Константином. Всё прошло без нареканий. Постановка задачи ясная. Коммуникация на высоком уровне. Оплата произведена в срок согласно изначальной договоренности. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Уже повторно сотрудничаю с Рафисом, все мои пожелания исполнены в точности, работа сдана в срок, и даже небольшой недочет, обнаруженный уже после оплаты, был немедленно исправлен. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Rafis1work
Рафис 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
9 баллов
3 года назад
Отредактировать сайт на Tilda
Tilda
Задача была поставлена четко и ясно. Всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все сделано быстро и точно по ТЗ. Сразу видно, что Рафис профи своего дела. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
All-Powerful
Ирина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
$5
7 баллов
3 года назад
Пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com
Свяжитесь с сайтом для отмены заказа. Без отзыва блокируются все кнопки. А также сайт требует оплату даже если сделки не было.
К сожалению, из-за отключения сервисов перевода денег между Россией и Украиной сделка сорвалась.
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All-Powerful
Ирина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com
Спасибо за доверие. Отправка была, но из-за невозможности конвертации в валюту, была автоматическая отмена платежа банком.
Да, были технические сложности, которые помешали провести сделку. Но претензий к Ирине не имею.
Ответный отзыв
vladwebdz
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать мобильную версию сайта с продвинутой админкой
Супер заказчик, интересные задачи, всегда на связи и мгновенная оплата, рекомендую) Будем работать еще)
Уже не первый и не второй раз сотрудничаю с Владом. Платите ему побольше денег и он сделает вам конфетку! Однозначно рекомендую!
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