79016414389

Создание дизайна односторонней листовки формата A6 с версткой. Необходимо разделение цветом, добавление изображений и выделение текста. Ожидается доработка существующего наброска макета с учетом всех требований.
- Дизайн продукции7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходима таргетированная реклама в ВК для привлечения трафика на лендинг. Реклама должна быть адаптирована только для смартфонов, с целевой аудиторией 35-65 лет в России (за исключением Москвы и СПб). В качестве теста требуется создать одно объявление с заголовком 'Удвою вашу зарплату за 2 недели!' и текстом 'Бесплатный вебинар + подарок каждому на 1000 рублей'.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется перенести прототип лэндинга, сделанный в Word, на платформу Тильда. Необходимо сверстать только мобильную версию с учетом адаптивности. Включает исправления по спискам, кнопкам и формам. Работы будут проводиться на аккаунте заказчика в Тильде.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется отредактировать мобильную версию сайта на Tilda. Необходимо выровнять логотип, название и гамбургер, сделать форму обратного звонка компактнее, уменьшить пространство в блоке 'Акция', убрать белую полосу между блоками и применить эти изменения ко всем повторяющимся блокам. Также нужны консультации по выбору веб-конструктора для мобильной версии сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Требуется пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com. Необходимы тестирование сайта и выполнение операции. Тариф составляет 25$ + 2$ таксы + 2$ за перевод валюты + 5$ вознаграждение. Операция займет около 2 минут.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $110
Требуется разработать мобильную версию сайта с продвинутой админкой. Важно учитывать все аспекты дизайна и функциональности. Подробности изложены в дополнительных материалах.Завершен3 года назад
- $110
Требуется разработка дизайна мобильной версии сайта с продвинутой админкой. Важно учитывать актуальные тренды в UX/UI, чтобы обеспечить удобство и функциональность. Проект направлен на создание качественного пользовательского интерфейса, который будет легко адаптироваться под различные устройства.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходимо пополнить мобильный баланс кубинского телефона через сервис ding.com. Тариф составляет 25$ плюс дополнительные сборы. Работа займет около 2 минут. Предоплата гарантирована.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $66
Необходимо протестировать систему оплаты для самозанятых с отправкой и возвратом денежных средств. Оплата зависит от количества прогонов. Ищем опытного фрилансера с хорошим рейтингом. Новички не рассматриваются. Работа ответственная, не подходит для фрилансеров из Украины.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Требуется улучшение логотипа компании и создание двустороннего дизайна листовки формата А6. Ожидается креативный подход и внимание к деталям. Важно, чтобы дизайн соответствовал фирменному стилю.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать дизайн двусторонней листовки формата А6. Лицевая сторона должна содержать логотип, крупные надписи и текстовые блоки, отражающие информацию о тарифах и предложениях. Оборотная сторона — отзывы клиентов. Фон голубой, остальное на усмотрение исполнителя. Укажите ваши цены.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется верстка мобильной версии сайта КИТ-Инвест по предоставленному дизайну из Figma. Необходимо реализовать интерактивные элементы, такие как звонок по нажатию на иконку, таймер обратного отсчета, а также секции с тарифами и отзывами. Указать цену и опыт выполнения подобных задач.Завершен3 года назад
- $20
Создайте лаконичный и привлекательный дизайн мобильной версии сайта КИТ-Инвест. Необходимо разработать легкую версию с логотипом, иконкой звонка, слоганом и подробным описанием тарифных планов для криптовалютных вложений. Включите элементы интерактивности, такие как кнопки 'Подробнее' и счетчик обратного отсчета для акции.Завершен3 года назад
- $5
Необходимо создать минималистичный логотип для компании КИТ-Инвест, используя прикрепленную картинку. Название должно быть черным и размещено справа от картинки шрифтом без завитков. Логотип будет использоваться на веб-сайте. Рассмотрение исполнителей будет основано на наличии аналогичных работ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Требуется полностью сверстать лэндинг, сделать активным таймер обратного отсчета + скрипт формы обратной связи + 2 мелких дополнения к дизайну типа опечаток. В аттаче - дизайн лэндинга. Просьба не писать ценников за верстку в 100-150 ...Завершен4 года назад
- $7
В отзыве обязательно используется либо ФИО, либо имя-отчество. Обязательно указывать дату. Временные рамки - 3 года, по которым надо живописно размазать эти 30 отзывов. Отзывы сделать максимально правдоподобными. Еще у нас есть фишка - при ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Требуется сделать верстку простого лэндинга (видео с ютуба + немного текста). Большое значение имеет скорость выполнения проекта. Мой срок 3 дня. И пожалуйста, не пишите свои цены в 100-150 долларов, я знаю, сколько это стоит. ...Завершен4 года назад
- $10
Требуется создать дизайн лэндинга по обучению английскому языку.Завершен4 года назад