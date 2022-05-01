79016414389

Необходима таргетированная реклама в ВК для привлечения трафика на лендинг. Реклама должна быть адаптирована только для смартфонов, с целевой аудиторией 35-65 лет в России (за исключением Москвы и СПб). В качестве теста требуется создать одно объявление с заголовком 'Удвою вашу зарплату за 2 недели!' и текстом 'Бесплатный вебинар + подарок каждому на 1000 рублей'.