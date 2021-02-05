Нужно сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку в соответствии со стандартами W3C. Скорость загрузки по [url=https://developers.google.com/speed/]https://developers.google.com/speed/[/url] для мобильной и десктопной версии в районе 70- 80. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xgTpTvSymdSKR_CWXUDsgY6Ui4PwMK6o1A7WhcIexig/edit?usp=sharing
Верстка лэндинга. Front-end и back-end. +2 мелких дополнения к дизайну
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется полностью сверстать лэндинг, сделать активным таймер обратного отсчета + скрипт формы обратной связи + 2 мелких дополнения к дизайну типа опечаток. В аттаче - дизайн лэндинга. Просьба не писать ценников за верстку в 100-150 долларов, я знаю, сколько это стоит.
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