Верстка лэндинга. Front-end и back-end. +2 мелких дополнения к дизайну

Вадим предложил разумную цену за работу, чем выгодно отличился от своих конкурентов, но не в ущерб качеству. Были мелкие недочеты, с которыми я справился самостоятельно, но в целом работа была выполнена на высоком уровне. Желаю дальнейших успехов Вадиму и надеюсь на долгосрочное сотрудничество, т.к. заказы у меня постоянные.