Верстка лэндинга. Front-end и back-end. +2 мелких дополнения к дизайну

$15
HTML-версткаЗавершен22 заявки673 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется полностью сверстать лэндинг, сделать активным таймер обратного отсчета + скрипт формы обратной связи + 2 мелких дополнения к дизайну типа опечаток. В аттаче - дизайн лэндинга. Просьба не писать ценников за верстку в 100-150 долларов, я знаю, сколько это стоит.

3 года назад
79016414389
Константи 
49 летРоссия
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vadimrun
Вадим 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
2 дня
Вадим предложил разумную цену за работу, чем выгодно отличился от своих конкурентов, но не в ущерб качеству. Были мелкие недочеты, с которыми я справился самостоятельно, но в целом работа была выполнена на высоком уровне. Желаю дальнейших успехов Вадиму и надеюсь на долгосрочное сотрудничество, т.к. заказы у меня постоянные.
Отличный заказчик, чётко поставил задачу и помогал в решении сопутствующих вопросов. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Сделать верстку по макету

    Нужно сделать адаптивную, кроссбраузерную верстку в соответствии со стандартами W3C. Скорость загрузки по [url=https://developers.google.com/speed/]https://developers.google.com/speed/[/url] для мобильной и десктопной версии в районе 70- 80. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1xgTpTvSymdSKR_CWXUDsgY6Ui4PwMK6o1A7WhcIexig/edit?usp=sharing

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка макетов + Wordpress Woocomerce

    Верстка макетов + Wordpress Woocomerce установка и настройка проекта Сам дизайн тут &gt;&gt;&gt; [url=https://www.figma.com/file/bBi19hi4nT9dAG7uc5gL5B/Floorplan-Copy]https://www.figma.com/file/bBi19hi4nT9dAG7uc5gL5B/Floorplan-Copy[/url] Вопросы: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный. 4. ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется переверстать сайт с примера

    Требуется переверстать сайт с примера отображение мобилка комп как в оригинале Шапка сайта должна прилипать к верху при прокрутке вниз https://ld-wp73.template-help.com/monstroid2/skins/marathon/ Задача уложить в 2-3 мб Одна страница

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать html

    Есть исходник страницы сайта в формате fig Необходимо сверстать в html  Все надписи в текстовом формате, страница должна быть оптимизирована под монитор и мобильные устройства. Файл в архиве. В предложении указать стоимость и срок.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад