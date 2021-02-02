Реализовать страницу товара по макету из Figma. (Wordpress)

HTML-версткаЗакрыт7 заявок425 просмотров
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Добрый день.

Необходимо реализовать страницу по макету, на Ворпресс.

Есть плагин Elementor PRO.

Предлогайте стоимость.

WordPressFigma
3 года назад
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Виктор 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад