Frontend разработка крупного проекта

HTML-версткаЗакрыт6 заявок587 просмотров
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Ищем опытного Frontend разработчика с опытом работы с React, Storybook + styled-components  для разработки проекта, для подробности оставляйте заявки 

3 года назад
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад