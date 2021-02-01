Верстка главной страницы сайта

Добрый день. Возьметесь за проект?

Техническое задание

Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать

редактирование к CMS. При этом, код нужно писать аккуратно, чтобы максимально сохранить SEO (сейчас лидирующие позиции в гугле)

Макеты по ссылке https://www.figma.com/file/5ZOMcTHkNW2CLZtRP2PSwO/??????????node-id=0:1

Работы по доработке сайта много, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество