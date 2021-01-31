Верстка главной страницы сайта

Адаптивно сверстать и «натянуть» на Wordpress сайт согласно макетам: [url=https://yadi.sk/d/ku1m0eJNpbTvOg?w=1]https://yadi.sk/d/ku1m0eJNpbTvOg?w=1[/url] Комментарии по верстке: [url=https://yadi.sk/d/QmgC2vFXEbxHLA]https://yadi.sk/d/QmgC2vFXEbxHLA[/url] Требования: 100% соответствие макетам (pixel perfect) Контент необходимо редактировать из админ-панели (включая все тексты) Адаптивная верстка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание
Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно писать аккуратно, чтобы максимально сохранить SEO (сейчас лидирующие позиции в гугле)
Макеты по ссылке https://www.figma.com/file/5ZOMcTHkNW2CLZtRP2PSwO/Дезгарант?node-id=0%3A1
Жду ваш отклик и примеры работ.
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