Правки на рабочих сайтах

Нужно внести правки в рабочие сайты. Основная часть правок - фронт. Есть и несложные правки по бекенду. Оплата по часам или за определенную работу.

Фронт правки - подвинуть, заменить, исправить шрифты и др.

Бек - выводы из базы на фронт, правки в админ панели и базе.

Напишите в заявке с чем вы можете помочь, чтобы можно было сразу начать работу.

Если fullstack, нам это больше всего подходит.