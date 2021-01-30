Правки на рабочих сайтах

HTML-версткаЗакрыт7 заявок513 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внести правки в рабочие сайты. Основная часть правок - фронт. Есть и несложные правки по бекенду. Оплата по часам или за определенную работу.

Фронт правки - подвинуть, заменить, исправить шрифты и др.

Бек - выводы из базы на фронт, правки в админ панели и базе.

Напишите в заявке с чем вы можете помочь, чтобы можно было сразу начать работу.

Если fullstack, нам это больше всего подходит.

3 года назад
lagermit
Игорь 
37 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Cайт, верстка и адаптация макета под django-cms

    Стек: Python, django-cms,vue,js Адаптивная верстка 10 страниц сайта компании. Макеты страниц будут предоставлены в формате PSD. Переходы между страницами должны быть с анимацией. Поддержка нескольких языков. Возможность удобной и простой модификации страниц сайта, средствами cms. Сроки: до 3-ех недель.

    Django
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка

    Необходимо адаптивно сверстать 2 страницы (Dashboard и User Profile) из админ-панели сайта компании, которая занимается предоставлением хостинга и регистрацией доменных имен. Только HTML CSS Все файлы предоставлю

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать навигацию на сайте

    Нужно переделать навигацию на сайте https://des38.ru/.   Нужно, чтобы навигация (меню, ссылки на соц. сети) ездила вместе с прокруткой сайта.  Сайт самописные.  Пишите стоимость, сроки и что будет необходимо вам для работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Слизать сайт,проверить яндекс метрику и установить цели.

    Приветствую. Требуется слизать сайт с платформы на которой он стоит,поставить туда яндекс метрику(или проверить как она установлена в данный момент). Так же установить цели в метрике на отправку заявки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта и натяжка на вордпресс

    $170

    Необходимо сверстать адаптивную платформу на вордпресс. Страницы: Вход, Личный кабинет, Мои курсы, Все курсы, Страница с модулями, Страница курса с комментариями, Обратная связь. Подключить админку для публикаций курсов/текстов/описаний/Возможность открывать ученикам доступы к курсам. Вот макет [url=https://www.figma.com/file/PLKNj85Qrd1ph0VZJryA2v/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/PLKNj85Qrd1ph0VZJryA2v/Untitled?node-id=0:1[/url] Т/З прикрепляю. Так ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Cверстать новый дизайн сайта, CMS Wordpress.

    Всем привет! Сделан редизайн существующего сайта на Wordpress. Нужно сверстать дизайн по отрисованным макетам и установить на Wordpress. Верстка адаптивная. Существующие адреса страниц нужно сохранить(по возможности), потому что поисковые сервисы их уже знают. Дизайн сделан ...

    WordPressДизайн сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад