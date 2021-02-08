Верстка сайта и натяжка на вордпресс

Необходимо сверстать адаптивную платформу на вордпресс.

Страницы: Вход, Личный кабинет, Мои курсы, Все курсы, Страница с модулями, Страница курса с комментариями, Обратная связь. Подключить админку для публикаций курсов/текстов/описаний/Возможность открывать ученикам доступы к курсам.

Вот макет

https://www.figma.com/file/PLKNj85Qrd1ph0VZJryA2v/Untitled?node-id=0:1

Т/З прикрепляю. Так же есть вспомогательные файлы, готовых страниц, расскажу подробней в личной переписке.