Необходимо сверстать 6 страниц сайта по обмену валют

Работаем с Настей уже во второй раз. Как всегда всё на высшем уровне, четкие задачи, быстрые ответы на поставленные вопросы, коммуникация в позитивном ключе, ну и, конечно, мгновенная оплата! Одно удольствие работать. Думаю, будем сотрудничать и дальше =)