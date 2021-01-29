Необходимо сверстать 6 страниц сайта по обмену валют

HTML-версткаЗавершен1 заявка203 просмотра
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Задача: Есть макет на 6 страниц в Фигме. Необходимо качественно реализовать верстку, без натяжки на CMS. Всё должно адаптироваться под планшеты и телефоны. Макеты для телефонной версии присутствуют. Требуется поддержка в самых популярных браузерах. Есть большое количество сложных элементов, поэтому сразу присылайте примеры своих сложных работ. Исходники скину  понравившемуся исполнителю.

3 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
egowka
Герман 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
29 отзывов
3 года назад
$270
21 день
Очень рекомендую Германа, прекрасный человек и замечательный специалист. Будем с удовольствием продолжать сотрудничество.
Работаем с Настей уже во второй раз. Как всегда всё на высшем уровне, четкие задачи, быстрые ответы на поставленные вопросы, коммуникация в позитивном ключе, ну и, конечно, мгновенная оплата! Одно удольствие работать. Думаю, будем сотрудничать и дальше =)
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